Zidane le responde a Pellegrini: "Me sorprenden las críticas al VAR porque critican los aciertos"

Zinedine Zidane se aburrió de las críticas que recibe el Real Madrid por supuestas ayudas del VAR en la Liga de España. El entrenador merengue dio una conferencia de prensa este martes, donde le respondió a los haters y le tiró un palo a Manuel Pellegrini.

"Sí, me sorprenden las críticas al VAR porque critican los aciertos. No voy a opinar, que cada uno opine lo que quiera, como siempre, porque en cada partido puede pasar de todo y nunca van a cambiar las cosas. Solo podemos centrarnos en nuestro trabajo y yo y mis jugadores solo queremos pensar en esto porque el resto no lo controlamos", aseguró Zizou ante los medios.

Además, el entrenador francés no quiso referirse a la posible sanción que arriesga el Ingeniero por sus críticas al VAR: "Lo siento, pero no voy a opinar sobre eso bastante tengo con mi trabajo".

Finalmente, Zizou aclaró que "no lo estoy (enojado), lo único que digo es que me sorprende que critique los aciertos porque el otro día es lo que pasó".

Palabras de Pellegrini



Manuel Pellegrini estuvo en el ojo del huracán por una polémica declaración contra el VAR tras el triunfo del Real Madrid ante el Betis por 3-2.

Según el Ingeniero, "antes del penalti de Bartra hay un fuera de juego de Mayoral claro. Se evaluó ese penalti. Son decisiones que deciden los partidos. Jugar contra Real Madrid, VAR, penalti y expulsión es muy difícil. Esta vez le tocó toda la justicia al Real Madrid".

Ante esto, el Diario Marca reveló que el Ingeniero podría ser sancionado con cuatro partidos por su dichos contra el VAR. Además, tanto el entrenador como el Betis podrían enfrentarse a una dura multa de 600 a 3.005 euros.