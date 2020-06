Zidane defiende el triunfo del Real Madrid: "Me molesta que se hable de los árbitros porque parece que no hacemos nada en la cancha"

El Real Madrid logró un polémico triunfo sobre la Real Sociedad en la Liga de España y se quedó con el primer puesto del torneo. El arbitraje ha sido altamente cuestionado por la prensa española, pero el propio entrenador merengue, Zinedine Zidane, le bajó el perfil.

"No he visto las jugadas. Pero hay penalti de Vini y el gol de Karim es legal, según me han dicho. Yo no entro en polémicas porque hay un árbitro que se encarga de eso. Sólo quiero pensar en nuestra victoria merecida", señaló en conferencia de prensa.

Además, Zizou reconoció que "me molesta es que al final sólo se habla de una cosa de los árbitros y parece que no hemos hecho nada en el campo. Lo que dicen no lo vamos a controlar. Nosotros ganamos en el campo y hoy lo hemos hecho. Es una victoria merecida".

Por otro lado, el técnico francés valoró el resultado ante los vascos por tomar la punta: "Tenemos muchos partidos, jugamos cada tres días y la presión es la misma de siempre. Lo bueno es que estamos todos metidos e implicados. Es una victoria muy buena pero no cambia nada en nuestro objetivo, faltan ocho partidos y se decidirá al final".

En esa misma línea, el estratega consignó que "no hemos conseguido nada todavía, aunque es verdad que llevamos nueve puntos. Va a ser difícil hasta el final. Hay que seguir. Es una buena dinámica y los jugadores están respondiendo bien. Queremos siempre más y hay que destacar la actitud. Se ha visto un equipo que quería ganar".