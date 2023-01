El fallecimiento de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, ha conmocionado al fútbol mundial en el cierre del 2022. O Rei, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, partió a los 82 años después de una larga lucha contra el cáncer de colon.

Su adiós, además de enlutar a todo Brasil, también dejó abierta una de las más grandes interrogantes: ¿qué pasará con la camiseta 10 del Santos? El dorsal con el que el ídolo hizo historia se ha mantenido activo, pero con su muerte, muchos han comenzado a pedir que se deje de usar.

Pero toda esta polémica tuvo un rápido final luego que el presidente del Peixe, Andrés Rueda, descartara de plano retirarla. Todo, debido al deseo del propio Pelé, quien durante toda su vida manifestó que no quería que se dejara de usar. "Dijo claramente que no le gustaba la idea de retirar la 10", lanzó.

Ante esto, quien se quedará con la 10 de Pelé en el Santos será nada menos que Yeferson Soteldo. El ex Universidad de Chile es quien utiliza esa camiseta y tendrá la misión de cuidar el número con el que la leyenda brasileña deleitó al mundo.

En conversación con Radio ADN en medio del funeral de O Rei, el mediocampista venezolano sacó la voz para referirse a todo lo ocurrido. "Es un momento doloroso para todo el mundo. Es difícil, pero así son las cosas".

Yeferson Soteldo fue consultado por el peso de llevar la 10 de Pelé en su espalda y aseguró que "yo de aquí adelante tengo más responsabilidad. Como siempre lo hice, pero de aquí para adelante, será más que una responsabilidad. Será seguir haciendo que nadie nunca se olvide de Pelé".

Pero eso no fue lo único, ya que el volante recalcó que hará todo lo posible para que el dorsal de O Rei siga brillando en las canchas de Sudamérica. "Mientras yo esté aquí, trataré de que esa camiseta sea bien representada".

Yeferson Soteldo descarta ofertas desde Colo Colo

En medio de todo el revuelo, Yeferson Soteldo fue puesto en la mira de Colo Colo. Tras la salida de Gabriel Costa, en el directorio de Blanco y Negro dejaron el nombre del ex U en la mesa, desatando todo tipo de reacciones en los hinchas.

Pero si bien su opción es real, por ahora no han existido contactos ni ofertas. Así por lo menos lo reconoció el propio venezolano, quien aseguró que no piensa en moverse de Brasil. "No (hubo ofertas), ninguna. Estoy bien aquí".