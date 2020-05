¿Y el protocolo? Hertha Berlín se olvida de todo y festeja los goles como corresponde: con abrazos y saludos de manos

La Bundesliga regresó bajo estrictas medidas de seguridad, pues el objetivo principal es la salud de los futbolistas. En ese sentido, en el duelo entre Hoffenheim ante Hertha Berlín, los jugadores de la Vieja Dama no aguantaron y celebraron uno de los tres goles como corresponde: con abrazos y saludos de manos.

El cuestionado festejo llegó al minuto 60, cuando el delantero Vedad Ibisevic marcó el segundo para Hertha Berlín. Tras ello todos los jugadores del equipo corrieron en dirección a él, que estaba cerca del banderín del córner, y festejaron todos juntos la anotación.

Esta situación solo ocurrió en el segundo gol, pues en el primero fue un autogol (58’) mientras que en el tercero el brasileño Matheus Cunha (74’) lo festejó respetando los protocolos de seguridad.

Futbolistas de Hertha Berlín festejan todos abrazados.

No se sabe si durante las próximas horas la organización de la Bundesliga castigue a Hertha Berlín o que el club alemán sancione por no cumplir con el protocolo de seguridad a su goleador, pero lo único claro que el fútbol sin contacto no puede existir.

Con esta victoria, la Vieja Dama escala a undécimo lugar con 31 puntos, mientras que Hoffenheim queda en la novena posición con 35 puntos.

Recuerda que la Bundesliga regresó este fin de semana y puedes disfrutar de todos sus partidos a través de Fox Sports Premium y sus plataformas digitales. #LaPasiónNuncaseFue