¿Y Vidal? Destacan a Alexis y Zamorano entre los grandes intercambios en la historia del mercado de fichaje

En medio de la crisis sanitaria y económica generada por el coronavirus, los principales clubes del mundo buscan estrategias para reforzarse en el próximo mercado de verano en el Viejo Continente.

Y una de las fórmulas para abaratar costos será el trueque. El diario español Mundo Deportivo recogió los intercambios más recordados y dos casos son chilenos.

“El intercambio se produjo en el mercado de invierno de 2018. Alexis Sánchez dejó el Arsenal para marcharse a Old Trafford y Henrij Mkhitaryn hizo el mismo camino pero a la inversa. El United pagó cerca de 50 millones de euros por el chileno, además de incluir al armenio en la operación. Viendo el rendimiento posterior del ex Barcelona, no fue una jugada maestra”, publicaron.

Agregaron que “otros dos grandes nombres que intercambiaron equipos: el delantero chileno Iván Zamorano dejó el Real Madrid”.

Y la consigna parece que será la misma en el próximo mercado europeo. De Hecho, Arturo Vidal aparece con posibilidades de dejar el Barcelona para llegar al Internazionale, operación que pondría a Lautaro Martínez desde los lombardos en el cuadro azulgrana.