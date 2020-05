Willy Caballero recuerda su trágico partido ante Croacia en el Mundial 2018: "Recibí amenazas de muerte"

Wilfredo Caballero era el arquero titular de la selección argentina que dirigía Jorge Sampaoli en el Mundial 2014, y recordó el fatal partido ante Croacia, donde cometió un grave error que le costó la apertura de la cuenta para la selección que llegaría a la final con posterioridad.

“Al otro día de mi error todo el mundo tenía mi teléfono. No la pasé bien. Me llegaron mensajes muy extremos, como amenazas de muerte. Y me hicieron pensar mucho en mi familia y mi futuro”, aseguró en TNT Sports.

Según el actual portero del Chelsea “en el error del gol de Croacia la quise levantar para dársela al Toto Salvio, pero le pegué al piso. La pelota hizo un efecto raro y después definió Redic. Todo el mundo pensó que la quise picar, pero no fue así: nunca piqué una pelota en mi vida. Quería levantarla y pegarle largo porque venían los dos delanteros”.

Sobre la decisión de Jorge Sampaoli de no alinearlo ante Nigeria y darle la titularidad al arquero de River Plate, Franco Armani, Caballero asegura no tener rencor.

(Getty Images)

“Hubiera querido tener una chance más para atajar en la Copa del Mundo. Quería reivindicarme, pero entendí la decisión de Jorge (Sampaoli). Además, Franco (Armani) venía con un gran nivel. El que le confirmó que jugaba fui yo”, confesó.

Para el final, Caballero confirma que no volverá a jugar en su país. “Podría volver a la Argentina para vivir, pero no para jugar. Conviví con otra vida cuando me tocó empezar de cero en España. Por eso nunca me puse la meta de volver”, cerró.