Wanchope Ábila y el cambio de camisetas con Santos: "La cambié con el negro, bueno con el oscuro porque ahora le decís así y te denuncian"

Boca Juniors es finalista de la Copa Diego Armando Maradona luego de empatar 2-2 con Argentinos Juniors, en un partido en el que Wanchope Ábila falló un penal pero convirtió el gol que puso el 2-1 temporal pero más allá de eso el jugador fue protagonista por unas declaraciones que seguro traerán cola.

Pasado el tema del partido, al atacante le preguntaron por la situación sucedida en el partido de ida de la Copa Libertadores ante Santos en el que el portero de los brasileños, John, presuntamente habría disputado estando positivo de Covid-19 y fue consultado sobre con quién hizo el intercambio de camisetas.

Fue en ese momento que dio la polémica respuesta. "Me la pidió Marinho, la cambié con Marinho, con el negro, que lo conozco. Bueno... con el oscuro, porque ahora les decís negros y te empiezan a hacer denuncias y todas esas cosas, viste cómo es. Pero es cariñosamente: si les digo negro yo qué queda para los otros, ¿no?", afirmó.

Más allá de las declaraciones, indicó que esta situación no debe fue factor influyente en el compromiso. "Después en lo deportivo, no vamos a ganar porque el arquero tiene Covid. No fue influyente, tampoco atajó penales, todavía no fue decisivo. Que se recupere. El partido que viene veremos a quién ponen, estudiaremos el arquero que ponen. Solamente queremos que no se saquen ventajas y que se cuide la salud de los demás".

"Son cosas que pasan, no sabemos si se lo agarró antes, si se lo agarró después. Este virus es impredecible, y no sabés qué tocás y con qué te contagiás. Lo único que deseamos es que se recupere, que vuelva a su país, que esté con su familia, que esté bien", apuntó Ábila de Boca Juniors.