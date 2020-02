Vuelve el fútbol uruguayo con más acento chileno que nunca

��AUDAX CAYÓ EN SUDAMERICANA Y QUEDÓ CON TAREA PARA LA VUELTA�� Los itálicos perdieron de visita 2-0 con Cusco por Copa Sudamericana y buscarán dar vuelta la llave el 27 de febrero en La Florida. ¿Podrán conseguirlo?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Feb 14, 2020 at 4:47am PST