Voltereta: abogado de Byron Castillo no está seguro de querellarse contra Chile por la denuncia contra Ecuador ante la FIFA

Las horas previas a la audiencia de este jueves en la FIFA, en que habrá un cara a cara entre las federaciones de Chile, Perú y Ecuador por la denuncia de la inscripción irregular de Byron Castillo en las últimas Eliminatorias Sudamericanas; han ido aumentando la tensión de las partes. Y buena prueba es la del abogado del futbolista, Andrés Holguín.

La semana pasada, el jurista advirtió las penas del infierno para los chilenos. "Byron Castillo iniciará una demanda por difamación contra la federación chilena", en alusión a los distintos elementos que se presentaron para el caso en que la presentación nacional está liderada por el abogado Eduardo Carlezzo.

“Si el señor le quiere vender humo a su pueblo, este resultado va a seguir siendo favorable a la federación ecuatoriana por goleada", adelantó Holguín en entrevista con radio Mach Deportes de Quito y Guayaquil. Pero a pocas horas de la audiencia en Zúrich, el representante ecuatoriano decidió aplicar freno de mano.

En conversación con el programa Área 88 de la emisora Radioactiva de Guayaquil, el profesional del derecho bajó varios peldaños en su amenaza y puso en duda el anuncio anterior sobre una posible demanda. "No sabría decir. Por el momento te digo que sí, que sí existe la idea de presentar una demanda contra la federación chilena", inició.

"Pero como hablé con el agente de Byron, no sólo nos debemos a Byron. También tenemos un sentido de responsabilidad con el club donde esta actuando ahorita. Y una demanda contra una federación internacional como Chile, acarreará cierto grado de impacto mediático", fue la excusa del profesional.

Es que el equipo mexicano no quiere más problemas. "Mañana los señores de León dirán 'bueno, yo no pagué por el jugador para que tenga siempre a la prensa metida acá sin preguntar por su accionar para el club, si no que por una demanda contra Chile... es algo que tenemos que considerar", reflexionó Holguín.

En la misma cuerda, el abogado confirmó que Byron Castillo no estará presente en la audiencia de este jueves, "porque lo único que le han notificado a la federación es que hagan sus mejores esfuerzos para contar con el señor Castillo en la audiencia" y "yo no prestaré a mi cliente para otro show mediático de Carlezzo".

