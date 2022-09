Byron Castillo y su nacionalidad vuelven a hacer noticia. Un audio con el jugador reconociendo que es colombiano ilusiona a Chile. En León, su club, no estuvo presente este fin de semana y si bien detallaron que es otro el motivo, llama la atención que ocurra justo en un momento clave de la investigación.

La situación de Byron Castillo ha generado este lunes uno de los terremotos más importantes en lo que va del caso. Un audio filtrado por la prensa inglesa reveló una conversación en la que el jugador reconoce que nació en Colombia, lo que hace peligrar la participación de Ecuador y llena de ilusión a Chile rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Durante meses la ANFP ha estado en una disputa legal por la nacionalidad del jugador, llegando incluso a la FIFA a disputar los puntos por secretaría. Y si bien ya se han recibido portazos en las primeras instancias, el trámite está lejos de terminarse.

Desde la Federación de Fútbol de Chile han insistido en que la acusación sobre el lugar de nacimiento de Byron Castillo es real. La situación ha derivado en una larga espera para nuestro país, que confía en lograr una clasificación agónica al Mundial de Qatar 2022 en reemplazo de Ecuador.

El audio filtrado este lunes llega a sacudir una denuncia que ha tenido de todo. Sin embargo, mientras el jugador intenta seguir adelante con su vida, un hecho particular antes de que la noticia se destapara en Inglaterra no ha dejado de llamar la atención de los hinchas no solo chilenos, sino también en México.

Byron Castillo no juega en León antes de conocerse el audio

La primera parte de la demanda de Chile contra Byron Castillo terminó con un portazo a nuestro país y que parecía permitirle seguir adelante con su carrera. Fue así como apenas se conoció, fue presentado como nuevo refuerzo del Club León de la Liga MX, donde este fin de semana no vio acción.

Pese a ser una de las piezas claves en el esquema del equipo, el hombre de la polémica no estuvo presente en el choque con Tigres UANL. Su técnico, Renato Paiva, explicó que "Byron Castillo no ha sido convocado por temas de tarjetas amarillas. Lo haremos descansar y le daremos la oportunidad a un chico de formativas".

Pero más allá de los dichos del DT, no deja de llamar la atención que justo ahora quedara libre. De hecho, en la fecha pasada sí jugó pese a tener la misma cantidad de tarjetas. ¿Sabía ya que este audio con sus supuestos dichos vería la luz? Como todo lo que lo rodea, seguirá siendo un misterio.

Como si fuera poco y según la excusa del técnico, el jugador no podría ver acción hasta quién sabe cuándo. Queda esperar a ver si aparecerá el jueves 15, cuando choquen con el Cruz Azul. Si no está, los rumores tomarán incluso más fuerza, mientras el equipo está clasificándose con lo justo a la próxima ronda.

La situación de Byron Castillo no deja de entregar polémicas y el futuro de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 es toda una incógnita. En Chile ruegan para que la FIFA revise todos los antecedentes y defina una postura clara. El torneo arranca en semanas, por lo que deben hacerlo lo antes posible.