Este lunes el medio inglés, Daily Mail, filtró un audio en el que el futbolista de la selección de Ecuador, Byron Castillo, reconoce haber nacido en la localidad de Tumaco, Colombia.

El registro corresponde al año 2018 y es una grabación que proviene de una investigación formal realizada por el jefe de la Comisión Investigadora de la FEF.

En el comienzo del audio, Byron reconoce que su verdadero nombre es "Bayron Javier Castillo Segura" y no "Byron David Castillo Segura", como dice en su certificado ecuatoriano.

Sobre su familia, comenta: “Soy yo y una hermana. Mi hermana se llama María Eugenia. Mi papá se llama Harrinson Javier y mi mamá Olga Eugenia Segura Ortiz. Ellos saben todo...”,

Luego, relata cómo cruzó desde Tumaco hasta San Lorenzo: "Crucé la frontera porque, ya sabes, los equipos de Tumaco juegan en San Lorenzo. Fui a hacer unas pruebas a San Lorenzo, eso lo recuerdo muy bien. Nunca me eligieron para ninguno de los equipos en esas pruebas, pero mi amigo que fue elegido nunca apareció, así que fui en su lugar".

"Me fui a casa, les dije a mis padres que me tengo que ir, pero en ese momento no teníamos dinero, eso lo recuerdo muy bien. No había dinero. Y comencé a llorar. Así que mi papá dijo que tal vez en otro momento y mi mamá también. Mi mamá estaba preocupada, no quería hacerme esto y esto y aquello. Y estaba preocupada. Mi papá se fue como a las 7, volvió a las 11 o 12, con dinero, 20.000 pesos colombianos. Con eso viajé a San Lorenzo", prosigue.

Byron dice que no tuvo problemas para jugar, pese a ser colombiano: "Llegué y no sabía cómo arreglar las cosas. No lo sabía, me dijeron esto y aquello. Vamos a hacer esto, te vamos a ayudar. Necesitaba ayuda. Vine aquí porque quería ayudar a mi familia. Conocía la situación allá en Tumaco. Llegué y empecé a jugar sin ningún problema. Y justo ahora veo que surgen todos los problemas".

Finalmente, al ser consultado sobre quién lo ayudó a jugar sin papeles en el fútbol ecuatoriano, señaló: "Yo no sé cómo trabajan todo eso, pero Marco Zambrano me dijo al principio que me iba a ayudar".