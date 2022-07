Este jueves el CSKA de Moscú hizo oficial el fichaje del chileno Víctor Méndez, quien estará ligado al club hasta junio de 2025, con posibilidad de extensión.

En su presentación el ex mediocampista de Unión Española, señaló: "Estoy muy feliz de estar acá, mis primeras sensaciones han sido muy buenas. He podido estar con el equipo. Me siento demasiado feliz, es donde quiero estar, estoy contento de estar acá".

"De un principio fue un poco complicado, pero las negociaciones ya están avanzadas, creo que es un paso importante para mí, espero que esto pueda abrir al fútbol chileno y que los jugadores puedan venir acá", añadió.

Luego, recordó a Mark González, quien estuvo en aquel club desde 2009 hasta 2014, ganando una Premier League rusa, dos Copas de Rusia y una Supercopa del país. Allí disputó 72 partidos y marcó 11 goles

"Mark González estuvo acá y espero poder estar a la misma altura, sé que tuvo la oportunidad de ser campeón con el club y es a lo que vengo, dejar una buena impresión, seguir creciendo como futbolista y por qué no salir campeón, como lo hizo él", afirmó.

"No tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí con otros jugadores, el hecho de poder venir acá es porque la liga es competitiva, era algo que quería para mi crecimiento, me pone contento estar acá y para mí es un sueño", complementó.

Méndez dice que se siente acogido: "Es la primera vez que salgo a jugar al exterior y eso empuja, ya sabemos que para el jugador sudamericano es más complicado el idioma y estar rodeado de jugadores sudamericanos se hace más fácil, estoy contento, la gente se ha portado bien conmigo. Estoy muy feliz".

Sobre sus cualidades comentó: "Me considero un jugador técnicamente bueno, con una dinámica que pueda ayudar mucho al equipo, últimamente he estado jugando ofensivamente, he marcado un par de goles, dado unas asistencias, así que esas son las facetas de mi juego, espero estar lo antes posible en la cancha",

"Las últimas temporadas fueron muy buenas, espero dejar esa imagen acá, lo importante es que vengo con continuidad, eso me ayuda más, soy un jugador que en el día a día se trabaja mucho. Me llamó la atención que la liga es competitiva, es lo que necesito para seguir creciendo", finalizó.