Ver EN VIVO Udinese vs Juventus por la Serie A de Italia

Este jueves Juventus podría celebrar un nuevo Scudetto, el noveno consecutivo, si logran vencer a Udinese por la fecha 35 de la Serie A.

El futbol italiano ya está en tierra derecha por conocer a su campeón y luego de la victoria sobre Lazio, la Vecchia Signora olvidó su irregularidad de la última semana y dio el paso definitivo para ser el más claro candidato a levantar la copa.

La Juve tiene 80 puntos y tienen seis de ventaja con Atalanta, su otro más cercano perseguidor.

De ganarle al cuadro de friuli, los dirigidos por Mauricio Sarri quedarán a nueve de ventaja en la punta, con tres fechas para cerrar el Calcio. Gracias a la ventaja deportiva, se harían inalcanzables para el equipo del Papu Gómez. De no sumar de a tres, estirarán todo una semana más.

Cristiano Ronaldo le dio la última victoria a la Juve con un doblete en solo tres minutos, dejándolos a nada de consagrarse campeones de la Serie A. (Foto: Getty)

Udinese, por su parte, es 16° y aún no se salva completamente del descenso, zona de la cuál está a 7 puntos. Una victoria de local los dejaría matemáticamente lejos de bajar de categoría y con tranquilidad para las últimas fechas.

