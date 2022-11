Al Rihla ya rueda en el Mundial de Qatar y, en el marco del cierre de la primera jornada de la fase de grupos, la selección de Uruguay se estrena chocando ante la Corea del Sur de Heung-Min Son con el objetivo de arrancar sumando en el grupo H, donde además compiten Portugal y Ghana.

¿Cuándo juegan Uruguay vs Corea del Sur por el Mundial de Qatar?

Uruguay enfrenta a Corea del Sur este jueves 24 de noviembre a las 10:00 horas de Chile en el Education City Stadium de la ciudad de Rayán, en Qatar.

¿En qué canal ver en vivo por TV este duelo del grupo H?

El duelo de Uruguay vs Corea del Sur se podrá ver en vivo por TV abierta en Chilevisión y Canal 13, además de DirecTV Sports en cable, en los siguientes canales según tu cableoperador:

DirecTV Sports

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

CHV

VTR: 21(Santiago)/711

DirecTV: 151/1151

Movistar: 121/811

Claro: 55/555

Zapping: 21

TuVes HD: 57

Entel: 66

Mundo: 15/515

GTD/Telsur: 21/27

Canal 13

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

¿Dónde ver vía streaming en vivo este partido de Qatar 2022?

Este partido de Qatar 2022 se podrá ver en vivo por streaming a través de las señales online de CHV y Canal 13 (solo con internet hogar, no por redes móviles), además de la app DirecTV GO.

¿A qué hora es y dónde ver en Latinoamérica el partido?

Argentina: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV.

Bolivia: 9:00 horas por Tigo Sports y Tigo App.

Brasil: 10:00 horas por Rede Globo.

Colombia: 8:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Caracol TV y RCN Play.

Ecuador: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO y Teleamazonas.

México: 7:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7.

Paraguay: 10:00 horas por Tigo Sports.

Perú: 8:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO.

Uruguay: 10:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, Antel TV, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Flow, Eventos Montecable 1, NS Eventos 1.

Venezuela: 9:00 horas por DirecTV Sports.

Revisa la nómina de Uruguay para el Mundial de Qatar:

Con Luis Suárez a la cabeza y Federico Valverde como gran figura, estos son los elegidos por Diego Alonso:

Arqueros

23. Rochet (Nacional).

1. Muslera (Galatasaray).

12. Sosa (Independiente).

Defensas

26. Rodríguez (Nacional).

13. Varela (Flamengo).

4. Araujo (Barcelona).

2. Giménez (Atlético de Madrid).

19. Coates (Sporting).

3. Godín (Vélez).

22. Cáceres (LA Galaxy).

17. Viña (Roma).

16. Olivera (Nápoles).

Mediocampistas

5. Vecino (Lazio).

6. Bentancur (Tottenham Hotspurs).

15. Valverde (Real Madrid).

14. Torreira (Galatasaray).

25. Ugarte (Sporting).

8. Pellistri (Manchester United).

7. De la Cruz (River Plate).

10. De Arrascaeta (Flamengo).

24. Canobbio (Athletico Paranaense).

20. Torres (Orlando City).

Delanteros

11. Darwin Núñez (Liverpool).

9. Luis Suárez (Nacional).

21. Cavani (Valencia).

18. Maxi Gómez (Trabzonspor).

Grupo H de Qatar 2022