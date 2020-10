Uruguay llega a duelos ante Chile y Ecuador con casi todo su plantel sumando minutos en la última semana

El inicio de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y las selecciones ya trabajan de cara al debut. Uruguay es uno de los equipos que no quiere problemas en la primera fecha y mete miedo con sus figuras siendo estrellas en el mundo entero.

Los charrúas harán su estreno rumbo a la cita planetaria en el Centenario recibiendo a la selección chilena de Reinaldo Rueda. Y para el partido llegan con una estadística que preocupa a sus rivales y pone feliz al maestro Óscar Tabárez.

El fin de semana previo al arranque de la clasificación, casi la totalidad de su plantel sumó minutos en sus clubes, desde Sudamérica hasta Europa. Una situación que el DT de la Roja ve con temor en comparación a la realidad del equipo de todos.

Diego Godín llega anotando de cabeza y amenaza a la golpeada defensa de la Roja. Foto: Agencia Uno

Los siete elegidos en la línea defensiva -Diego Godín (Cagliari/ITA), Sebastián Coates (Sporting/POR), Ronald Araújo (Barcelona/ESP), Martín Cáceres (Fiorentina/ITA), Damián Suárez (Getafe/ESP), Matías Viña (Palmeiras/BRA) y Agustín Oliveros (Nacional)-.fueron titulares en los últimos días, llegando de la mejor forma a medirse con Chile. De hecho Godín, el patrón y líder en la zaga, se dio el lujo de anotar para el Cagliari ante el Atalanta.

Al medio de la cancha los números bajan, pero muy poco. De los siete en esa zona -Mauro Arambarri (Getafe/ESP), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Nahitan Nández (Cagliari/ITA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo/BRA)-, solo tres no sumaron pero por razones fuera de su alcance. Por ejemplo, Lucas Torreira no estuvo en el Arsenal porque está cerrando su traspaso al Atlético de Madrid; mientras que Rodrigo Bentancur tampoco estuvo jugando por lo ocurrido en el Napoli, que no llegó al duelo con Juventus por casos de Covid-19; y en el caso de Nicolás de la Cruz, no hubo minutos con River Plate porque no ha vuelto el torneo en Argentina.

La línea de ataque, donde hay seis nombres para Tabárez, solo tuvo a uno que no ha jugado. Brian Rodríguez está a la espera del encuentro de esta noche entre Los Angeles FC y el Real Salt Lake, donde se perfila como titular.

Una buena para Chile

Si bien las zonas de la cancha de Uruguay meten miedo con sus estadísticas, lo cierto es que hay una que favorecer a la Roja. Y es que, de los tres arqueros elegidos por el maestro, ninguno sumó minutos este fin de semana.

El único que vio acción a mitad de semana fue Martín Silva, quien brilló en Olimpia para rescatar un empate desde La Bombonera ante Boca Juniors por Copa Libertadores.