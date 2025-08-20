Este miércoles se vivirá un duelo crucial por los octavos de final de la Copa Sudamericana en donde Independiente de Argentina se enfrenta a Universidad de Chile para definir la clasificación a la siguiente etapa del torneo internacional.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez lograron sumar una victoria por la cuenta mínima en el partido de ida disputado en Chile y, ahora, en Argentina, se sella la clasificación.

Recientemente, se reveló que el conjunto argentino en donde militan los chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames tendrán una presión extra, ya que una de las figuras más importantes del club podría partir si pierden el encuentro.

La salida que enfrenta Independiente si caen en Sudamericana

Quien se encuentra en la cuerda roja de los rojos es el técnico Julio Vaccari, quien está en capilla y su única salvación sería seguir avanzando en el torneo internacional.

A pesar de que tiene contrato hasta diciembre, esta situación podría cambiar tajantemente, ya que desde Argentina no están contentos con su labor, especialmente tras la eliminación frente a Huracán en el Torneo de Apertura.

Según reporta Doble Amarilla, si quedan eliminados este miércoles frente a la U de Chile se vendrá un cambio radical en la dirección técnica, en donde Vaccari dejaría el banquillo.

Desde su llegada el 2024, el entrenador suma 58 partidos dirigiendo al “Rojo”, con 25 victorias, 17 empates y 16 derrotas.

Pero a pesar de que estos resultados no son catastróficos, arrastran una molestia desde hace algunas fechas, ya que Independiente no consigue un triunfo desde 29 de junio pasado cuando vencieron a Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina.

