¿Y la U? Eugenio Mena aparece como opción de refuerzo en Peñarol

El Campeonato Nacional aún no llega a su fin, y a falta de tres fechas para el termino del certamen, empiezan a sonar las primeras opciones de refuerzo, donde Universidad de Chile es uno de los clubes que más debe renovarse.

Los azules han tenido muchos problemas por la banda izquierda en la temporada que ya se va, porque Jean Beausejour tuvo muchas lesiones, mientras que el venezolano Luis del Pino Mago no se ha podido afianzar en el puesto.

Por esta razón, el ex jugador laico, Eugenio Mena, empieza a sonar en los universitario. El zurdo no seguirá en Racing Club, es por ello que de inmediato Azul Azul fijó su mirada en el ex seleccionado nacional.

Sin embargo, la operación no va a ser fácil, debido al alto sueldo que recibe mes a mes el ex Cruzeiro, se complica el panorama para la U, debido a que no tienen caja suficiente para traer jugadores caros.

Mena puede llegar a Peñarol - Getty

Pero eso no es todo, ya que la prensa uruguaya asegura que Peñarol también tiene en la mira a Mena, para reforzar el plantel de cara a la temporada 2021.

El chileno no es el único que aparece como opción para el Manya, que también tiene en la mira a Nicolás Schiappaccase, Matías Arezo, Cristian Lema, Ramón Arias y Washington Camacho.

El mercado de pases empieza a sonar fuerte en Sudamérica con varios chilenos como protagonistas.