Un grande de Italia quiso a Cristobal Jorquera: "Milán consultó precio al Genoa"

Cristobal Jorquera es uno de los últimos buenos jugadores formados en Macul que salieron al extranjero. Con pasos en equipos italianos como el Genoa o el Parma, no ha desentonado en Europa.

En conversación con DaleAlbo, el volante nacional contó sobre una posibilidad que tuvo para llegar a un grande de Italia cuando el se encontraba en el Genoa.

"No quiero quedar de canchero, cuando llegué al Genoa los primeros seis meses fueron muy buenos. El Milán consultó precio, pero el Genoa me compró en tres millones y me querían vender en 12 millones de euros. El Milán no iba a pagar 12 por un jugador recién llegado al calcio. Mi sueño era jugar ahí", expresó.

El Ángel de Macul también recordó los bellos en Italia. "Tuve posibilidad de jugar contra todos los chilenos: (Arturo) Vidal, (Mauricio) Isla, (Carlos) Carmona, el Pájaro (Valdés). Además jugué contra Zlatan (Ibrahimović), (Andrea) Pirlo, (Alessandro) Del Piero, son muchísimos los jugadores que uno veía en la tele, y jugaba en el play. Tenerlos de rivales en la cancha, fue un sueño", detalló.

Para finalizar, el formado en Colo Colo cuenta que ya es un polifuncional en el mediocampo. "Ahora puedo decir que jugué en todas las posiciones de mitad de cancha para arriba. Llegué siendo de enganche, jugué mi primera temporada, luego un técnico me empezó a probar en el puesto de David Pizarro", sentenció.