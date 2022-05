La UEFA Nations League, la competencia de naciones europeas en la que se puede descedender y ascender de categoría está ad portas de iniciar su tercera edición, con partidos realmente emocionantes y con un grupo de la muerte que promete robarse las miradas.

A diferencia de otras ediciones, en donde esta competencia se iniciaba inmediatamente después de los mundiales o Eurocopa, en esta ocasión servirá como una previa a la Copa del Mundo. Esto, debido a la recalendarización del certamen mundialista, que se jugará a fin de año.

Así que los equipos que jugarán en Qatar tendrán una buena preparación para la máxima cita, con partidos de máximo nivel de exigencia. Un ejemplo de eso es el Grupo A3, perteneciente a la máxima categoría del certamen. Ahí están agrupados Alemania, Inglaterra e Italia, además de Hungría, que será el convidado de piedra en esta zona.

Vale destacar que el último campeón de esta competencia es Francia, que se impuso 2-1 a España en la gran final. Por su parte Italia y Bélgica quedaron en tercera y cuarta posición del torneo.

¿Cuándo empieza la UEFA Nations League?

La jornada 1 de la UEFA Nations League comenzará el 2 de junio. En esa jornada destaca los partidos que jugarán España vs Portugal, Francia vs Dinamarca y Bélgica vs Holanda.