Un periodista iraní le hizo una corrección a Tyler Adams y luego lo complicó con una pregunta en torno a la discriminación que hay en Estados Unidos, que incluso llevó a crear el movimiento Black Lives Matter. "No todos tienen la ventaja de asimilar diferentes culturas", apuntó el mediocampista del Leeds United y capitán de su selección.

Estados Unidos jugará la tercera jornada del Grupo B obligado a ganar para conseguir el boleto a los octavos de final. El equipo adiestrado por Gregg Berhalter suma dos puntos al cabo de un empate ante Inglaterra y otro ante Gales. Y este 29 de noviembre, desde las 16 horas, cerrará su participación en la fase grupal ante Irán.

El cuadro norteamericano tendrá a Tyler Adams desde el inicio, uno de los que más ha corrido en los registros de la Copa del Mundo. El centrocampista del Leeds United declaró ante los medios de comunicación en la antesala del encuentro. Y fue consultado por un periodista iraní, quien lo puso contra las cuerdas con su pregunta.

"Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Se pronuncia Irán no Airan. Vamos a dejarlo claro, por favor", le marcó el reportero al futbolista de 23 años antes de hacerle una pregunta incómoda. "¿Te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación a la gente negra y donde tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter hace unos años?", inquirió el comunicador de la nación ubicada en el Golfo Pérsico.

Y el ex jugador del RB Leipzig alemán asumió su error antes de contestar. "Mis disculpas por la mala pronunciación de tu país", expresó Adams antes de comenzar una reflexión basada en su experiencia personal y sus antepasados familiares.

"Hay discriminación en todas partes, si hay algo que he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y he tenido que adaptarme a diferentes culturas, es que Estados Unidos progresa día a día", expresó el volante central neoyorquino que llegó a la Premier League a cambio de 17 millones de euros, según Transfermarkt.

Y prosiguió con su respuesta. "Crecí en una familia blanca, obviamente con raíces afroamericanas así que me formé con diferentes culturas y fue muy fácil para amí asimilar diferentes culturas. No todos han tenido la ventaja y posibilidad de hacerlo, es algo para lo que se necesita más tiempo", aseguró el formado en las divisiones inferiores del New York Red Bulls.

"La educación es súper importante, tal como me enseñaste a pronunciar tu país. Es un proceso, siempre que haya un progreso es lo más importante", cerró Tyler Adams, quien ha disputado 34 partidos con el equipo nacional de Estados Unidos y registra presencia total en Qatar 2022: jugó los 180 minutos que tiene su nación en la competencia.