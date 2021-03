Tuchel se agranda en la previa del sorteo de Champions: "Ningún equipo quiere jugar contra el Chelsea"

Tras la traumática salida de Frank Lampard el Chelsea encontró un nuevo aire bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel. El alemán logró sacar el máximo provecho del plantel azul e instalarlo en cuartos de final de Champions League, instancia para la que ahora esperan rival.

Los Blues entraron a la ronda de los ocho mejores del certamen tras vencer al Atlético Madrid del Cholo Simeone por la cuenta mínima en la ida y por marcador de 2-0 en la revancha disputada en Stamford Bridge.

Como si fuera poco, el otrora estratega del PSG consiguió el mejor inicio en la historia del Chelsea, logrando la extraordinaria marca de 13 duelos invicto, por lo que es uno de los rivales a temer en Liga de Campeones.

"Tenemos la sensación de que nos merecemos esto, creo que mostraron mucha calidad e intensidad, lo más importante es que los jugadores tengan esa sensación, y partidos como el de hoy (ayer) dan algo más para hacer algo importante", comentó el germano.

Este viernes 19 de marzo a las 08:00 horas de Chile la UEFA realizará el sorteo de la ronda de ocho mejores de la Liga de Campeones, instancia en la que Tuchel cree que mucho esperan esquivar a los Blues.

"Ningún equipo quiere jugar contra el Chelsea, será un gran desafío, estamos en cuartos pero a ver qué pasa, no tenemos miedo y aceptaremos lo que nos dé el sorteo", comentó.

Chelsea avanzó a octavos tras vender al Atleti por global de 3-0.

Por último, Thomas Tuchel abordó su presente en el equipo, revelando que se siente muy a gusto en la escuadra de Stamford Bridge.

"Desde el primer momento me he considerado parte de una familia, un club muy bien organizado que sólo piensa en el fútbol, siempre he tenido ese apoyo y me siento parte del club y del equipo. Los jugadores, como se enfrentan a cada partido, es increíble", cerró.

