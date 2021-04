Tuchel implora a hinchas del Chelsea que olviden el bochorno de la Superliga y apoyen en Champions: “Todos cometemos errores"

Chelsea de Inglaterra visitará este martes a las 15:00 horas a Real Madrid en el Estadio Alfredo Di Stéfano, en el marco de la ida de las semifinales de la UEFA Champions League, instancia para la que Thomas Tuchel pidió olvidar el porrazo de la Superliga y apoyar al equipo.

Los Blues eran, junto a Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Tottenham, Juventus, Milan, e Inter de Milán, uno de los fundadores del torneo prometía marcar un antes y un después en la historia del balompié.

Sin embargo, y viendo la inviabilidad de la competencia, la escuadra comandada por Thomas Tuchel decidió echar pie atrás y confirmar su abandono a la polémica competencia, al igual que todos los clubes de la Premier League.

Hoy, en la previa de la ansiada semifinal de la Liga de Campeones, el estratega del Chelsea hizo un sensible llamado en rueda de prensa a la fanaticada de Stamford Bridge a pasar la página y bancar al equipo en la ronda de los cuatro mejores de la UCL:

“Todos cometemos errores y si lideras un club y eres dueño de un club puedes tomar decisiones que no todos comprenden y que no agradan a todos. Esto es parte de la vida pero no cambia el amor por el juego", comentó.

“Pongan su enojo a esta decisión y la forma en que fue presentada a un lado. No lo pongan en el equipo y nunca duden del amor que toda la gente en el campo de entrenamiento tiene por este juego", rogó Tuchel.

Chelsea disputará la ida de la ronda de cuatro mejores hoy ante Real Madrid.

El estratega de los Blues agregó que "necesitamos todo el apoyo que nos permita superar este gran paso en estos dos juegos (ante Real Madrid)".

“Puedo decirles a todos que amo tanto este juego, como todos en el vestuario, los chicos están tan felices en el campo, tan emocionados por esta semifinal", cerró.

