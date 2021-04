Thomas Tuchel no teme a represalías por la Superliga en las semis de la Champions: "Confío al 100 en los árbitros y en la UEFA"

La Champions League está en su etapa decisiva, y tras la polémica de la Superliga se juegan las semifinales, donde Chelsea y Real Madrid se ven las caras, dos equipos que fundaron el polémico certamen.

En la antesala al partido de este martes habló el entrenador de los Blues, el alemán Thomas Tuchel, quien no cree que haya problemas con los arbitrajes, en modo de represalía para los elencos que organizaron la fracasada Superliga.

"Yo confío al 100 en los árbitros y en la UEFA. Van a elegir a los mejores para estos partidos. El colegiado intentará arbitrar el mejor partido posible. No va a haber ventaja o desventajas por las políticas. No me puedo imaginar nada de eso", dijo Tuchel en rueda de prensa.

Luego, el ex DT de PSG dijo que el cuadro inglés se merece estar en la fase de los cuatro mejores de la Liga de Campeones, donde esperan superar al cuadro merengue.

Tuchel en Chelsea - Getty

"Nos merecíamos estar en esta ronda, igual que el Madrid, aunque hubiera políticas, influencias o lo que sea. Si hay problemas en los despachos o en las políticas hay que solucionarlos ahí, no en el campo", explicó.

Chelsea y Real Madrid juegan este martes a las 15:00 horas por la ida de las semifinales de la Champions League.