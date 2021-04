Zidane descarta pasada de factura de la UEFA con el arbitraje en Champions: “Solo tenemos que jugar fútbol”

Este martes arrancan las semifinales de la Champions League y los encargados de abrir los fuegos en un partidazo son Real Madrid recibiendo en el Estadio Alfredo Di Stefano al siempre complicado Chelsea.

Sin embargo, en la antesala del compromiso, en el Viejo Continente empezaron a especular por una posible pasada de factura de la UEFA en el arbitraje al equipo merengue por la creación de la Superliga, que puso en jaque al fútbol europeo.

Ante ese panorama, Zidane le quise bajar el perfil a la situación y afirmó en conferencia de prensa que “a nosotros nos importa lo del campo. El árbitro va a hacer su trabajo. Solo tenemos que pensar en jugar al fútbol. Si entramos a pensar que lo que se está diciendo nos va a perjudicar, es jodido. Vamos a competir del minuto uno al 90. El resto, no nos metemos”.

“Es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions el próximo año. Todo está dicho. Se habla mucho, que si el próximo año no vamos a estar... Lo que hay que estar es pendientes del partido de mañana. Como no lo controlamos, se va a hablar mucho. Mi opinión es que queremos ver al Madrid en la próxima Champions”, agregó.

Al ser consultado sobre Chelsea, comentó que “es el más difícil, porque es el siguiente. La Champions es especial, pero hemos tenido otros muy importantes. Estamos preparados y queremos hacer un buen partido. Competir, que es lo más importante para nosotros”

“Es una semifinal, va a ser complicada. Pero no creo que el Chelsea vaya a encerrarse. Es un equipo completo, que ataca y defiende bien. Debemos estar concentrados y, a la hora de crear ocasiones, debemos tener nuestra mejor versión para hacer daño al Chelsea”, complementó.

“En el presente, el Chelsea ha hecho su trabajo en la Champions. Es un partido completamente diferente a lo que cada uno ha tocado hasta ahora. El Chelsea tiene experiencia en todas las competiciones. Vamos a tener que hacer dos partidos muy buenos para pasar”, dijo.

Real Madrid viene de igualar sin goles con el Betis de Pellegrini y Claudio Bravo. (FOTO: Getty)

Finalmente, al ser consultado sobre elegir por el título de la liga española o ir por la Orejona, sentenció que “no vamos a elegir. Estamos vivos en las dos competiciones. Hemos tenido muchas dificultades este año, pero siempre hemos sido capaces de levantarlo. Falta un mes y vamos a competir hasta el final. No hay otro pensamiento en mi cabeza. Nosotros lo que queremos hacer es darlo todo en el campo, sin pensar que ganar no va a ser posible”.

Si eres cliente FOX SPORTS PREMIUM, ingresa a foxsportspremium.cl y agenda todos los eventos de su parrilla en tu calendario personal (Champions League, Copa Libertadores, WWE, UFC, F1), para así no programar reuniones ni nada del trabajo en esos horarios. Además, participa por grandes premios y una reunión virtual con tus ídolos.