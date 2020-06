Tremenda acusación contra Maxi López: "Se la pasó todo el partido diciéndome negro de mier**"

Justo en días donde el mundo lucha contra el racismo, con George Floyd como bandera, en Brasil acusaron al delantero argentino Maximiliano López de tratar pésimo a un jugador por su color de piel.

El defensor de Botafogo Marcelo Benevenuto dijo que el transandino lo trató de la peor manera posible cuando se enfrentaron en contra, y aseguró que lo insultó por sus raíces africanas.

"Respiré profundo para no ser expulsado. Si hubiera podido jugar contra él de nuevo no sé qué hubiese pasado. Lo marqué todo el partido, nos empujamos en el área, él me empujó algunas veces pero después, empezó a decirme que era un negro de mierda", contó el zaguero al Canal TF.

El defensor de Botafogo contó una dura historia - Getty

Benevenuto no se quedó ahí, porque dijo que si se hubiese topado otra vez con Maxi López, en su paso por Vasco da Gama, lo habría golpeado, sin miedo a ser expulsado.

"Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. Respiré hondo muchas veces. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Y me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: 'Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado'", aseguró.