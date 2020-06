Gregg Popovich, coach de los Spurs, pulveriza a Donald Trump: "Es un idiota trastornado, es un títere y un destructor"

Estados Unidos vive su propia crisis social, que se desató con el asesinato por parte de la policía de George Floyd, lo que provocó revueltas, empezando por Minneapolis, contra el racismo.

Varios personajes estadounidenses e internacionales han dado su opinión sobre el tema, y ahora alzó la voz el histórico coach de San Antonio Spurs, Gregg Popovich, quien se lanzó en contra de Donald Trump.

El entrenador le dijo al presidente de su país "idiota trastornado", "tonto", "destructor", "títere" y que carece de "liderazgo", en una potente entrevista en The Nation.

"Si Trump tuviera cerebro ... saldría y diría algo para unir a la gente", fue otra de las frases que dijo Popovich, que luego profundizó.

"Si Trump tuviera un cerebro, incluso si fuera 99 por ciento cínico, saldría y diría algo para unir a las personas. Pero a él no le importa unir a las personas. Incluso ahora. Así de trastornado está. Se trata de él. Se trata de lo que lo beneficia personalmente. Nunca se trata del bien mayor. Y eso es todo lo que ha sido", comentó.

Luego el ex coach del Dream Team indicó que "está muy claro lo que hay que hacer. Necesitamos un presidente que salga y diga simplemente que 'las vidas negras importan'. Solo diga esas tres palabras. Pero no lo hará y no podrá".

Su teoría

Pero no se quedó en eso, porque Popovich considera a Trump como un "títere" ya que el presidente de Estados Unidos sería otro.

Las manifstaciones contra Trump en Minneapolis no se detienen - Getty

"Al final, lo que tenemos es un tonto en lugar de un presidente, mientras que la persona que realmente dirige el país, el senador Mitch McConnell, destruye los Estados Unidos para las generaciones futuras", analizó.

"McConnell ha destruido y degradado nuestro sistema judicial. Ha tratado de destruir el cuidado de la salud. Ha destruido el medio ambiente. Él es el maestro y Trump es el títere, y lo curioso es que Trump ni siquiera lo sabe. Trump siempre quiso ser parte del grupo, pero McConnell es número uno del grupo y Trump se hace el tonto", cerró en la dura entrevista.