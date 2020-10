"2020": Bon Jovi lanza nuevo disco denunciando la injusticia social en el mundo

El grupo de rock Bon Jovi sorprendió esta semana a sus fanáticos y publicó su tan esperado decimoquinto álbum titulado "2020", donde abordan la injusticia social y racial en el mundo.

La agrupación grabó el álbum en marzo de 2019 en Nashville, Estados Unidos, y tenía previsto ser publicado en mayo de este año, sin embargo, debido a la pandemia se tuvo que retrasar y finalmente vio la luz el pasado 2 de octubre.

Debido a este tiempo, se agregaron dos nuevos tracks: "Do What You Can" y "American Reckoning". El dedicado a los trabajadores de salud, quienes luchan en primera línea contra el Covid-19 en los hospitales, mientras que el segundo aborda el asesinato a George Floyd, un hombre afroamericano que murió en manos de un policía en Minneapolis, lo que desencadenó una ola de protestas contra el racismo, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.

Asimismo, el tema "Brothers in Arms" que hace un guiño al ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick, quien provocó un debate cuando protestó contra la injusticia racial arrodillándose durante el himno nacional de Estados Unidos antes de los partidos.

El disco ya está disponible en todas las platarmas digitales para que los fans de la banda puedan escucharlo.