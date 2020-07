Toni Kroos se cuadra con la situación de Gareth Bale en Real Madrid: "No lo ficharon para jugar tan poco como ahora"

Toni Kroos solidarizó con su compañero de equipo Gareth Bale respecto a su difícil presente en Real Madrid, donde se especula que podría ser vendido a la brevedad por el elenco merengue.

En diálogo con el podcast Lauschangriff, el mediocampista alemán reconoció que el tema del galés era complejo para todos en el equipo, pero intentó justificar su colega:

"La realidad es que es una situación insatisfactoria para todos. A Bale no lo ficharon para jugar tan poco como ahora", comentó Kroos.

Pero el germano fue más allá y reveló que Real Madrid podría ser en parte responsable por la actitud tomada por el galés:

"Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí a y luego otra vez que no. No sé si todavía está un poco enfadado por eso, no lo sé realmente. Pero es verdad que es un tema difícil...", reflexionó el alemán.