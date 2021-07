Toni Kroos anuncia retiro de la selección de Alemania tras eliminación de la Eurocopa: quiere enfocarse en Real Madrid

Toni Kroos, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, anunció este viernes el fin de una era, confirmando su adiós a la selección de su país tras la dura eliminación de la Eurocopa. El centrocampista de 31 años busca enfocarse de lleno en sus desafíos con Real Madrid.

La caída de la Mannschaft ante Inglaterra en Wembley marcó el punto final de una época dorada, ya que Joachim Low dejó su puesto de entrenador tras un ciclo de 16 años, y hoy el crack merengue siguió sus pasos.

A través de un sentido comunicado en redes socales, Kroos confirmó que no volverá a vestir la camiseta de Alemania, para dedicarse de lleno al Madrid y a su labor como esposo y padre de tres hijos.

"He jugado 106 veces para Alemania. No habrá una vez más. Hubiera deseado, y lo hubiera dado todo, porque fueran 109 partidos y haber cerrado mi carrera con el título de la Eurocopa", publicó.

El centrocampista añadió que "la decisión de dejar la selección después del torneo la había tomado ya hacía un tiempo. Para mí era claro que no iba a estar disponible para Catar 2022 ante todo porque quiero concentrarme en las metas con el Real Madrid".

"Gracias a todos los críticos por su motivación extra. Al final me gustaría agradecer mucho a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y campeón mundial. El confiaba en mí. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo”, agregó el germano.

Toni Kroos debutó en la Mannschaft en 2010, con apenas 20 años, y junto al equipo escribió páginas gloriosas, como la obtención del Mundial de Brasil 2014 ante la Argentina de Lionel Messi y Alejandro Sabella.

Kroos quiere dedicar sus últimos años de carrera a ganar todo con Real Madrid.

El jugador de Real Madrid participó en 106 partidos oficiales con su selección, que se desgranan en 33 amistosos, 22 en eliminatorias a eurocopas y 14 en eliminatorias a mundiales. Además, marcó 17 goles en todas las competencias.

“Fue para mí un honor llevar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión”, escribió Kroos.

"A partir de ahora, también me tomaré los descansos que para mí, como jugador de una selección, no han existido durante once años. Quiero ejercer más como marido y padre para mi mujer y mis tres hijos", cerró el alemán.