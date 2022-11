El volante chileno del Cádiz contó cómo quedó maravillado con el crack francés del Real Madrid, quien mostró todo su espíritu competitivo en ese duelo. "En el minuto 20 los puteaba a todos y me presionaba como si fuera un niño", dijo en ex O'Higgins de Rancagua en TNT Sports, quien rechazó a su ídolo para tener la "9" del Gato.

Tomás Alarcón tiene que luchar desde atrás. El volante central chileno no está adelante en la consideración del director técnico del Cádiz, Sergio González. De hecho, el jugador formado en las series menores de O'Higgins apenas ha disputado cuatro encuentros en la presente edición de La Liga, donde totaliza 222 minutos en cancha.

Pero hubo un momento que el ex O'Higgins estuvo adelante en el paladar del entrenador gaditano, Álvaro Cervera, con quien disputó 23 cotejos en su primera campaña en el fútbol de España. Y en una conversación con Pelota Parada, el mediocampista de 23 años recordó un enfrentamiento contra el actual campeón de la máxima categoría del balompié hispano y la Champions League.

"Una anécdota que viví en Madrid cuando jugamos contra el Real Madrid. Nosotros peleando el descenso y ellos, el campeonato. Karim Benzema los puteaba a todos. A todos. Tenía tanta hambre de ganar ese partido. Yo decía obviamente el Cádiz es un equipo modesto, cualquier tipo que ganara lo que ganó él tendría en su cabeza que vamos a ganar. Minuto 20 y los puteaba", contó Alarcón.

Pero no se quedó sólo con eso. "Yo jugaba de volante y me presionaba, corría detrás de mí como un niño que quería la pelota. Terminó el partido y estaba tan enojado que se fue corriendo al camarín. En ese momento dije por eso es lo que es este tipo. Nos quería reventar la cabeza. Empatamos 0-0. Cualquier otro jugador de clase mundial, con una ventaja muy grande comparada con los otros equipos, juega relajado el partido y tranquilo. Pero él no. No le cambió la camiseta a nadie, yo menos mal se la cambié en el entretiempo", expresó el ex mediocentro del Capo de Provincia, quien de todas formas quedó arrepentido por eso.

Ante la pregunta de Enzo Olivera de por qué había solicitado cambiar la casaquilla con Benzema, el rancagüino respondió. "No es mi posición, pero me gustó su forma de ser dentro de la cancha. Pensaba cambiársela a Casemiro, uno de mis ídolos, tenía mis ojos puestos sólo en él, pero la actitud de Benzema me llamó mucho la atención y me hizo cambiar de opinión. Ahora me arrepiento porque Casemiro se fue y no la tengo", dijo entre risas Alarcón, en referencia al traspaso del brasileño al Manchester United de Inglaterra.