¡Se supo todo! Beccacece revela quiebre con Sampaoli: "Hoy no tengo contacto con él"

Sebastián Beccacece y Jorge Sampaoli conformaron una exitosa dupla de trabajo en nuestro país, logrando grandes cosas en Universidad de Chile y posteriormente en la selección chilena, sin embargo, hoy la relación entre ambos es inexistente.

Como ayudante técnico del casildense, Beccacece logró un tricampeonato nacional y una Copa Sudamericana con la U, para luego emigrar a La Roja, donde juntos lograron obtener la Copa América de 2015.

En extenso diálogo con Diario Clarín, el otrora entrenador de Racing Club habló de su vida, carrera, planes a futuro y, por supuesto, Jorge Sampaoli, revelando un quiebre entre ambos:

"No, hoy no tengo contacto. Sí con sus hijos. Estuve 13 años trabajando con él. Es el padrino de mi hija, pero hoy no tenemos esa conexión que tuvimos en un momento", comentó Becaccece.