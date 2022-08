Tite le responde a Kylian Mbappé por ninguneo a las Eliminatorias sudamericanas: "Con todo respeto, no jugamos con Azerbaiyán"

Kylian Mbappé encendió el debate y la indignación sudamericana hace unos meses al asegurar que las Eliminatorias de nuestro territorio no eran tan difíciles como en Europa. El campeón del mundo dijo que, por esto, Francia tenía una mayor posibilidad que Argentina o Brasil de coronarse victorioso en Qatar 2022.

"Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa", dijo en eses entonces Mbappé.

Aunque ya pasaron tres meses desde que emitió esas declaraciones, el delantero del París Saint-Germain recibió la respuesta de un experimentado. Tite fue consultado por la comparación hecha por Mbappé y aseguró que las hizo desde un total desconocimiento.

"No tenemos, con todo respeto, a Azerbaiyán para jugar. No tenemos uno para darte un respiro. Son todos partidos con un grado de dificultad muy alto en las Eliminatorias", dijo el técnico de la selección brasileña a ESPN.

“Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: 'Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil'. Seguramente, Mbappé no sabe de esta dificultad, no la buscó", agregó.

"Quizá esté hablando de estos choques de Nations League o de amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias. Aquí tienen un grado de dificultad mucho mayor que esa fase de grupos de las Eliminatorias europeas, digo que sí", sentenció.