La especulación ha rodeado a Ben Brereton Díaz en el mercado de fichajes europeo. Pese a que el delanteero de la Roja extendió su vínculo un año más con el Blackburn Rovers, el elenco de la Championship se abrió a dejarlo partir si es que llega una buena oferta.

Hasta ahora, la prensa del Viejo Continente reporta que hay múltiples interesados desde la Premier League: West Ham y Leeds Unitedle coquetean desde hace semanas, mientras que Everton se sumó como último interesado. Desde Francia legó una oferta, pero fue rechazada.

Su técnico ha abordado el tema en diversas ocasiones y lo ha dejado claro: el dinero dictará cuál será el próximo destino de Ben. Tras la derrota sufrida ante Reading en la fecha 4 de la Championship, Jon Dahl Tomasson volvió a abordar el tema y arrojó una suculenta cifra como "aceptable" para su partida.

"Siempre hay especulaciones sobre Ben, yo siempre hablo de él. Es un buen chico y un jugador de mucha calidad. Como he dicho anteriormente, si hay una oferta, es el monto. Para mí, él costaría 30 millones de libras (35 millones de euros)", comentó.

El técnico aclaró posteriormente que la cifra que lanzó no representa el pensar de la directiva de los Rovers y que solo la dijo en el momento. Además, aprovechó de defender a su atacante: al ser consultado sobre si Ben se enteró de alguna oferta antes del juego ante Reading, el técnico fue claro.

"Está tratando de hacer lo mejor, ha sido brillante. El partido pasado no fue excelente para él, pero muchos jugadores no estuvieron a la altura. No tiene que ver con una oferta, dejen que se concentre en el fútbol", sentenció.