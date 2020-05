“Te abuchean y te sientes peor, pierdes la confianza": Gareth Bale cansado de la afición del Real Madrid

Desde que arribó al equipo español en 2013 la relación de Gareth Bale con los hinchas del Real Madrid no ha sido fácil debido a las altas expectativas que tenían con el delantero, llegando incluso a cuestionar la pasión del Bale por el golf, por lo que el galés se cansó y criticó con dureza a los seguidores merengues.

“Deberían tratar de ayudarte mejor y así que ellos estén más felices, pero es lo contrario...”, reveló el artillero en el podcast de golf de Erik Anders Lang, y agregó: “te abuchean y te sientes peor, pierdes la confianza y juegas peor y la aficion se enfada aún más".

"He tenido a 80.000 personas pitándome por no jugar bien. No está bien”, dijo afectado el goleador merengue, y detalló: “por ejemplo, fallo una clara ocasión de gol y llegan los pitos a la siguiente la portería se hace pequeña. La primera vez me dije ¿qué es esto?".

Gareth Bale cree que los hinchas del Real Madrid deberían apoyar en vez de criticar cada vez que pierde un gol

De todas formas a Bale no le sorprende del todo la actitud de los hinchas del elenco español, y sin ningún tapujo aseguró que: "es típico en el Real Madrid”, algo que seguramente empeorará más aún la percepción de los fanáticos acerca del galés.

Por último, y en relación a la molestia de la afición por sus actividades de tiempo libre con el golf, Bale, aseguró que eso lo ayuda a mejorar como futbolista: “Simplemente me gusta salir a jugar pensando que tengo 18 hoyos por delante. Puedes alejarte del fútbol, de cualquier cosa negativa que esté sucediendo y recuperar tu mente y al día siguiente te sientes un poco más fresco y listo para concentrarte y sentirte mejor con el fútbol nuevamente”, reveló.