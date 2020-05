Gareth Bale defiende su pasión por el golf y se compara con la estrella de la NBA Stephen Curry

Pese a que los jugadores y ex jugadores del Real Madrid son objeto de admiración en todo el mundo, Gareth Bale pareciera no llenar del todo el paladar de los hinchas merengues, quienes además de criticar su destreza en la cancha también se muestran molestos por la afición del delantero por el golf, algo que el galés no comprende ni comparte, por lo que salió a defenderse usando a Stephen Curry como ejemplo.

"No debería ser un problema para mí jugar al golf, pero lo es. Mucha gente tiene problemas con el hecho de que juegue al golf. No sé por qué razón, lo he hablado muchas veces y a todo el mundo le parece bien", reveló el artillero en el podcast de golf de Erik Anders Lang, y destacó a la estrella de los Golden State Warriors de la NBA:

“Veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega la misma mañana de partido. Aquí, si yo juego dos días antes del partido es como ‘¿qué estás haciendo?", comentó Bale, que además opinó que la prensa es uno de los grandes culpables de la visión que se han generado los hinchas: "especialmente en los medios de comunicación hay esa percepción que debería estar descansando, que puede generar lesiones…".

El delantero del Real Madrid, Gareth Bale, es un apasionado del Golf y no entiende las críticas de los hinchas

“Simplemente me gusta salir a jugar pensando que tengo 18 hoyos por delante. Puedes alejarte del fútbol, de cualquier cosa negativa que esté sucediendo y recuperar tu mente y al día siguiente te sientes un poco más fresco y listo para concentrarte y sentirte mejor con el fútbol nuevamente”, comentó el delantero.

Pero aunque Bale quiera hacer la vista gorda, la molestia de los seguidores del Real Madrid no sólo radica en que teman posibles lesiones, sino que comenzó cuando el jugador celebró la clasificación de su selección para la Eurocopa con una bandera que decía "Gales, Golf, Madrid. En ese orden".