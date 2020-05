La vara alta de admiración de Kylian Mbappé: Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé es uno de los jugadores jóvenes a nivel mundial que más entusiasma y con más proyección en el fútbol. El delantero ya es una realidad y tiene sus aspiraciones bastante claras.

En conversación con Daily Mirror el actual futbolista del PSG reveló sus modelos a seguir y su admiración por dos referentes en el balompié mundial. La vara está muy alta para él: Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo.

"Primero fue Zidane, por todo lo que consiguió con el equipo nacional. Y después Cristiano Ronaldo. Ha ganado muchísimo y sigue siendo un ganador incluso después de tantos éxitos. Han dejado su huella en la historia del fútbol y yo quiero dejar mi propio capítulo en los libros de historia", expresó.

Además, el francés habló sobre su desafío a corto plazo. "El año que viene tenemos Eurocopa y queremos salir victoriosos. Mi gran ambición es ganar la Champions y ser parte del PSG que gane su primera Champions sería muy especial", declaró.

Para finalizar, Kylian Mbappé dejó claro que quiere ganar en algún momento el balón de oro. "Estaría bien ganarlo pero no es algo que me quite el sueño, no creo que tenga que ganarlo esta temporada o la siguiente, no me tengo que poner un límite de tiempo. Siempre pongo al PSG y a la selección como prioridad y si los galardones individuales llegan de mis buenas actuaciones, son un bonus", sentenció.