River Plate tuvo una sufrida noche ante Vélez Sarsfield en el Estadio Monumental. Luego de haber sido superado en la ida, el Millonario buscó desesperadamente un empate que igualara la llave y les diera la chance de ir a cuartos de final.

Y cuando quedaban casi 10 minutos para el término del partido, el ansiado gol llegó. Matías Suárez anotó, pero el tanto fue anulado por una mano. El árbitro nacional Roberto Tobar fue llamado para revisar la jugada y pese a que inicialmente consideró que era gol, se determinó que el encuentro seguía 0-0.

El marcador se mantuvo hasta el final y River Plate dijo adiós a la Copa Libertadores. El elenco argentino, sus hinchas y la prensa del otro lado de la cordillera se lanzaron contra Tobar. Tano Pasman fue uno de ellos, pero con la mente en frío, el famoso fanático millonario ahora dice que la decisión estuvo muy difícil para el juez.

"Enojado todavía, pero bueno, ya está. Es fútbol. Era complicado decidir. En el momento, uno grita el gol y no ve nada. En la cancha no se vio nada raro, no entendíamos bien por qué Tobar iba al VAR. Después vi la televisión. Y, de hecho, en los audios él decía 'no veo motivo para anular el gol'. No sé qué pretenden en el VAR, que el jugador se corte la mano antes de cabecear, porque es imposible que no mover la mano al saltar", comentó en conversación con Paulo Flores y RedGol.

"A mí, particularmente, no me gusta el VAR. No me gusta gritar un gol y que después vengan y estén diez minutos determinando si fue o no fue. Hasta al juez de línea tuvo que llamar para que lo viera y determinar si era o no. Igual después había que ir a penales, si es que Vélez no empataba. Así como digo esto de River, el año pasado perjudicaron a Boca contra Mineiro, también a River con Palmeiras, Independiente contra River, pero bueno", continuó.

"Se siente raro que los dos grandes de Argentina hayan quedado fuera de la Copa Libertadores. Además, River se está quedando sin jugadores, sin delantera, está complicado. Suárez es obvio que no va a venir, hay que ver lo de Borja. De todas maneras, le había tocado una llave accesible, no fácil. Boca la tenía más complicada con Corinthians y Flamengo", añadió.

Por último, Tano tuvo palabras para el desempeño del chileno Paulo Díaz, a quien aplaudió y considera de los mejores zagueros an Argentina. "Es uno de los mejores marcadores centrales del país. Poniendo las cosas en contexto, Vélez en los 180 minutos mereció clasificar, es una realidad, aunque no significa que uno no se caliente porque te anulen un gol. De todas maneras, creo que Díaz es un jugadorazo, jugó un partido bien. Para mí, la dupla con Maidana lo mejoró", sentenció.