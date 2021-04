Figura del PSG está en contra de la Superliga: "No creo en que los ricos roben lo que el pueblo creó"

Un golpe gigante dieron 12 equipos del Viejo Continente este domingo, porque se anunció la creación de la Supercopa de Europa, nuevo torneo que rompe un paradigma en el mundo.

No todos están contentos con el anuncio del certamen presidido por Florentino Pérez, y así lo dejó ver el volante de PSG Ander Herrera, quien escribió un texto en sus redes sociales, para así demostrar su descontento.

"Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados, del sueño de ver al equipo de mi corazón competir contra los más grandes. Si esta súper liga europea avanza, se acabaron esos sueños, se acabaron las ilusiones de los aficionados de los equipos que no son gigantes de poder ganarse en el campo el competir en las mejores competiciones", dijo en primera instancia.

Herrera plantea que serán los mismos de siempre quienes compitan en el torneo internacional, dejando de lado la Champions y la Europa League, torneo donde los elencos más pequeños pueden jugar con los más potentes.

"Amo el fútbol, no puedo quedarme callado ante esto, creo en una Champions League mejorada, pero no en que los ricos roben lo que el pueblo creó, que no es otra cosa que el deporte más bonito del planeta", escribió el jugador español", agregó con potencia el vasco.

Ander Herrera no se guardó nada y dio a conocer toda su rabia por la creación de la Superliga de Europa.