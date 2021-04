Valdano y la Superliga: "Esta guerra la ganó el aficionado de Inglaterra, porque en España nadie movió un dedo"

Jorge Valdano, ex director deportivo del Real Madrid, cuestionó el proyecto de la Superliga, así como la forma en que fue presentada por Florentino Pérez, quien aseguró que venía a "salvar el fútbol".

Eso sí, sostuvo que lo ocurrido esta semana pone un debate importante sobre la mesa respecto del futuro del fútbol en el mundo.

"Esto tiene una tradición detrás que hay que tener en cuenta, era un súper proyecto con una base muy poco sólida, por lo que estaba destinado a caerse. No se puede hacer una revolución en un producto tan popular como el fútbol sin conocer el producto y sin conocer el cliente a fondo. Estaba claro que el documento que firmaron tenía muy poco valor legal", señala el campeón del mundo con Argentina en Onda Cero.

Sobre la presión que recibieron los clubes para echar pie atrás, afirma: "Esta guerra la ha ganado el aficionado de Inglaterra porque aquí en España nadie ha movido un dedo"

Valdano advierte que el fútbol de todas formas requiere modificaciones: "Un chico de doce años ahora no aguanta un cero a cero más de doce minutos. Este proyecto ha fallado pero deja encima de la mesa que se necesita un cambio. Las grandes organizaciones deben sentarse con los clubes para llegar a algún tipo de consenso".

Asimismo, critica a Florentino Pérez por la forma en que se lanzó el proyecto: "No se puede salir en El Chiringuito y explicar las líneas generales de la ley. Presentarte como el salvador del fútbol sin haber explicado exhaustivamente lo que quieres hacer a través de gente creíble y que sea capaz de tener un nivel de credibilidad para que proyecto salga adelante".

"Se subestimó demasiado al fútbol mismo, que es muy poderoso. Tiene 4.000 millones de aficionados a los que conviene tener contentos. Agnelli era el representante de 200 equipos y los traiciona...no fue algo muy decente. Algunos directivos han perdido credibilidad", añade.

Finalmente, pone en duda los réditos económicos que supuestamente iban a tener los clubes: "A la gente no le sale las cuentas. Hice una entrevista a Piqué, que maneja información exhaustiva, no le salían las cuentas tal y como habían planteado los 12 de la Superliga. No sé cuánto había de dinero real o de crédito o si había información sesgada. Lo cierto es que el megaproyecto se derrumbó. Algún día el fútbol encontrará el límite".