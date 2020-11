Jorge Valdano se quiebra y llora por la muerte de Diego Maradona en medio de la transmisión de Champions League

El fútbol está de luto por la muerte de Diego Maradona, considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del balompié. Era que no, la noticia le pegó fuerte a Jorge Valdano, el ex entrenador de Iván Zamorano en el Real Madrid y otrora delantero de la selección argentina.

La selección albiceleste conquistó la Copa del Mundo de México 1986 con Valdano como atacante y el Diego pasos más atrás. Actualmente como comentarista, el delantero campeón del mundo se quebró frente a la pantalla.

Valdano se encontraba en la transmisión de Champions League de Movistar+ y rompió en llanto sin poder completar sus palabras.

La voz se entrecorta, la emoción asoma.

Las lágrimas de Valdano son las lágrimas de todos. #AD10SMaradona pic.twitter.com/TimCWZHwns — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) November 25, 2020

“Me sorprendió mucho la noticia como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre. Muchos de los recuerdos cuando los rememoraba me producían una sonrisa...”, dijo Valdano con voz quebrada y conteniendo las lágrimas que pujaban con fuerza.

El ex delantero del 65 años debió tomarse un tiempo antes de concluir: “decía que lo que me provocaba una sonrisa ahora me produce tristeza, pero no hay sitio mejor para despedirle que un estadio de fútbol”, expuso.

Sentenció que “sólo por lo que hizo en esos 100 metros por 70 le valió la pena la vida. A él y a la gente. Toda Argentina le llora y todo aquel al que le gusta el fútbol, también. Hasta la pelota llora”.