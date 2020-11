Inter vs Real Madrid | Ver EN VIVO por TV y ONLINE a los neroazurros con Alexis y Vidal contra los merengues por Champions League

Esta semana regresa la fase de grupos de la Champions League con partidos decisivos, este miércoles 25 de noviembre a las 17:00 horas de Chile, el Inter de Milán de los chilenos Arturo Vidal y Alexis Sánchez recibe al Real Madrid en uno de los partidazos de la 4° fecha de la Liga de Campeones de la UEFA.



El conjunto interista necesita con desesperación los tres puntos si quiere seguir soñando con clasificar a la siguiente fase, actualmente los neroazurros acumulan dos empates y una derrota en los tres duelos disputados, no han conocido la victoria en el torneo continental y Antonio Conte ha sido muy cuestionado por el nivel de juego y sobre todo por los resultados conseguidos. El Inter viene de vencer por 4-2 al Torino por la Serie A con una gran actuación de Alexis Sánchez que anotó un gol.



Si bien se especuló que el Inter de Milán podría salir a jugar con tres delanteros con Lautaro Martínez, Lukaku y Alexis Sánchez en el once inicial, el técnico italiano rápidamente lo descartó indicando que no realizará un cambio de esquema, por lo que el delantero chileno partiría desde la banca, mientras tanto Arturo Vidal si asoma como titular en el conjunto neroazurro para enfrentar a los merengues.



Alexis Sánchez deberá conformarse con partir desde el banquillo frente al Madrid. (Foto: Getty)



Real Madrid por su parte, también necesita los puntos en este encuentro de la Champions League, los dirigidos de Zidane también tuvieron un mal comienzo en la Liga de Campeones y actualmente se encuentran en tercer lugar fuera de la Champions, por lo que necesitan sumar para escalar posiciones en el grupo. En el último partido disputado por el Real Madrid en la liga española, los merengues empataron a uno con el Villarreal.



Al comienzo de la 4° fecha de la Champions League, el grupo B es liderado por el cuadro alemán del B. Monchengladbach con 5 puntos, seguido del Shakhtar con 4 unidades, en 3° lugar se posiciona el Real Madrid con los mismos 4 puntos, para cerrar el grupo está el Inter de Milán con apenas dos unidades.



Fecha y hora: ¿Cuándo juegan Inter de Milan vs Real Madrid?



El partido del Inter de Milán vs Real Madrid será este miércoles 25 de noviembre a las 17:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Dónde ver Inter de Milán vs Real Madrid?



El partido será transmitido a través de ESPN 2. Entérate de la señal respectiva de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿se puede ver el partido vía streaming y en vivo?



Si quieres disfrutar del encuentro a través de plataformas digitales, puedes hacerlo mediante ESPN Play.