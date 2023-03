La Championship no da descanso en uno de los torneos con más partidos por temporada. En la 36° fecha, el Blackburn Rovers de Ben Brereton enfrenta al Stoke City en condición de visita.

¿Cuándo juega Stoke City vs Blackburn Rovers?

El partido se disputará el viernes 10 de marzo a las 17:00 horas de Chile, en Britannia Stadium de Stoke-on-Trent, Inglaterra.

¿Dónde ver el duelo de la Championship?

El encuentro se podrá ver en vivo en Chile a través de la plataforma de streaming STAR+.

¿Brereton se va?

La segunda división de Inglaterra es un torneo muy complejo y largo, lo que hace que los equipos pasen por distintas rachas a lo largo de la temporada. El Blackburn Rovers parece haber encontrado nuevamente la senda del triunfo y ya suma cuatro victorias de forma consecutiva, las cuales los han ayudado a llegar al 4° lugar en la tabla con 58 puntos, aunque lejos del líder Burnley que tiene 77 unidades.

Si la Championship terminara hoy, el Blackburn tendría que jugar una "liguilla" para luchar por el ascenso a la Premier League. Esta definición la disputan desde el 3° hasta el 6°. Brereton es una de las figuras del equipo, pero todavía no tiene su futuro definido. Finaliza contrato al final de la temporada y no ha renovado. Muchas informaciones sostienen que partirá al Villarreal de España, pero su actual club no se rinde y hará un esfuerzo final por mantenerlo.

El Stoke City está muy lejos de la lucha por llegar a la máxima categoría. De hecho, se encuentran en el 16° lugar con 43 puntos. Claro que, quedando cerca de 10 fechas, tal vez todavía están a tiempo de encenderse en la tabla, aunque para lograrlo ya no podrían darse el lujo de ceder puntos. Menos en condición de local.

Tabla de posiciones de la Championship