Giorgio Chiellini: "Zlatan Ibrahimovic se convirtió en mi mayor enemigo"

En los últimos años el veterano defensa central italiano Giorgio Chellini ha hecho más noticia por sus declaraciones, que por su rendimiento en la cancha. Además, el capitán de Juventus lanzó su autobiografía, donde contó muchos detalles íntimos de camarín.

El líder del súper campeón de la Serie A dio una extensa entrevista a la revista francesa So Foot, donde habló de muchos tópicos y uno de ellos fue su rivalidad con el sueco Zlatan Ibrahimovic, a quien califica como su mayor enemigo.

"¿Ibrahimovic? Tengo que encontrar un rival para dar lo mejor de mí. Respeto mucho a Zlatan, nos respetamos. Fuimos compañeros en mi primera temporada en la Juve. Nunca tuve miedo de enfrentarme a él. Nunca di un paso atrás. Se convirtió en mi mayor enemigo cuando fichó en el Inter, luego un simple oponente del Milán o de la selección", comentó.

Luego, comentó que está abajo de las condiciones de Virgil van Dijk o Sergio Ramos, pero que con entrega puede responder en la cancha.

Chiellini es el líder de Juventus - Getty

"Para ganar duelos con los delanteros hay que ser pesimista y prever lo peor. Yo o Barzagli no tenemos las cualidades estelares de Sergio Ramos o Virgil van Dijk. Tengo una especie de doble personalidad: soy bastante tímido y reservado, pero soy capaz de cualquier cosa en el campo, solo para ganar", comentó.

"Estoy muy contento de ganar un duelo. Cuando consigo bloquear un tiro peligroso o salvar un gol, me sube la adrenalina. Es una alegría diferente a marcar, no es comparable, pero esas paradas en partidos importantes, todavía las tengo dentro. Por ejemplo, mi gol anotado ante el Barcelona en cuartos de Champions me dio mucha menos satisfacción que haber evitado que Harry Kane anotara en el minuto 89 en el partido frente al Tottenham", cerró Chiellini.