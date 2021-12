Uno de los fichajes que hizo el Inter de Milán de Alexis Sánchez y Arturo Vidal para esta temporada fue el de Hakan Calhanoglu, un movimiento en el mercado que resultó bastante polémico debido a que el mediocampista venía del Milan, donde fue compañero de Zlatan Ibrahimovic.

El sueco, muy fiel a su estilo, fue contudente y criticó esta decisión con una frase bastante fuerte hacia con quien compartió camarín. "Sin lo que le pasó a Eriksen en Dinamarca contra Finlandia de la Eurocopa nunca ficharía por el Inter. Antes ningún equipo se había interesado en él", puntualizó.

El delantero rossoneri apuntó sus declaraciones hacia el turco con respecto a su paso al cuadro nerazzurri. "Hay que darle las gracias para lo que hizo y desearle lo mejor en su nueva etapa, pero aunque suene mal, hay que decir que Calhanoglu se aprovechó de una situación trágica", indicó.

No solo hablo de él sino de uno de sus compañeros. "Hakan es buen chico, creció mucho gracias a mi ayuda. Su desafío ahora es hacer grandes cosas sin Ibra. Durante la Eurocopa le mandaba mensajes a él y a Rebic: '¿Complicado sin Zlatan eh?' Antes de que llegara yo Calha no hacía lo que hace ahora y Rebic no jugaba nunca".

Entre tanto, Ibrahimovic ha arrancado de buena manera la Serie A la cual comenzó en medio de su recuperación de una larga lesión. Actualmente tiene seis goles con Milan que está en la parte alta de la tabla.