Tras hacerse viral por insultar a París en la eliminación del PSG de la Champions League a manos del Bayern Múnich, el central español tuvo que usar sus redes sociales para excusarse. "Hago un sonido de decepción, no inventemos ni busquemos donde no hay", fue parte de su defensa.

Paris Saint-Germain coronó este miércoles 8 de marzo un terrible fracaso. Tras caer 3-0 en el global ante Bayern Múnich (1-0 en la ida y 2-0 en la vuelta), los parisinos se despidieron de la UEFA Champions League en los octavos de final. Una dura caída que se puso peor cuando Sergio Ramos se volvió viral por sus insultos a la capital de Francia.

"La puta que parió a París, su puta madre”, fueron las lindas palabras que salieron de la boca del defensa central español de 36 años cuando se concretó el nuevo adiós del PSG a la Orejona a pesar de que el dinero los ha ayudado a armar un equipo lleno de estrellas para ganarla. Obviamente tras eso se llenó de ácidas críticas, por lo que tuvo que salir a explicar todo.

"Hago un sonido de decepción, no inventemos ni busquemos donde no hay"

Ramos fue pillado por las cámaras de Movistar Plus+ insultando a la capital gala, y eso le costó que le pasaran la cuenta por faltarle el respeto a su propio club, además de la ciudad y el país que hoy lo acogen tras su salida del Real Madrid. Por eso mismo, hizo una excepción y se defendió en redes sociales.

"No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción 'pssss' o 'pfff' en el contexto de una expresión (grosera, hay que reconocerlo) que decimos habitualmente en el fútbol", comenzó detallando a través de su cuenta de Twitter.

"No inventemos, no busquemos algo donde no hay nada", disparó Sergio Ramos para concluir su defensa, por lo que ahora habrá que esperar a ver si los hinchas y los franceses en general toman o no sus palabras para ver si lo perdonan. Así, tendrá que responder en la cancha.

El próximo desafío del París Saint-Germain será este sábado 11 de marzo. Por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2023, el PSG debe visitar al Stade Brestois desde las 17:00 horas y de seguro buscarán un triunfo para mantener la ventaja que tienen como sólido líder de la tabla de posiciones en la Ligue 1.