Hay cosas que el dinero no puede comprar y así lo quedó claro este miércoles al PSG. De la mano de Kylian Mbappé y Lionel Messi, los parisinos quedaron eliminados de la UEFA Champions League tras caer por un global de 3-0 con el Bayern Múnich en los octavos de final.

La situación suma un nuevo fracaso para el Paris Saint-Germain, que pese a toda la inversión hecha en los últimos años siguen sin alcanzar la gloria en Europa. Ante esto, el histórico Thierry Henry entregó su plan para buscar el renacer del cuadro francés.

En conversación con CBS Sports, la leyenda de Francia planteó la duda que se debe hacer el PSG. "¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la filosofía? Muchas veces he dicho que hay una ruptura entre el club y muchos seguidores del ex PSG".

"Casi preferían al viejo PSG, lo cual puede parecer una locura ya que si me hubieras dicho hace 20 años que París iba a tener este equipo, hubiera pensado que era una broma, no podía pasar. Los hinchas de entonces habrían dicho: 'dame los papeles, ¿dónde firmo?'. Ahora que tienen este equipo no siempre están contentos con él porque no se pueden identificar con él", agregó.

Para Thierry Henry, el Paris Saint-Germain debe recuperar su identidad. "¿Deberíamos regresar y reclutar a jóvenes jugadores franceses de la región de París porque idolatran a este club? Viste a Kingsley Coman el otro día cuando anotó, no celebró", recalcó.

Para Tití, ese debe ser el camino. "Si ese es el proyecto, tal vez los fanáticos puedan verlo y pensar que podría ser muy interesante. Quizá sea una forma, no lo creo, de que Kylian Mbappé siga en esa dirección. Ahora creo que va a ser difícil mantenerlo, aunque se quede".

"Si tienes un equipo como el PSG, lo compararé con mi Arsenal, debes poder identificarte con el equipo y, a veces, debes acercarte a esta comunidad de seguidores y personas que aman al club. Cuando miramos, ¿qué es? ¿Es el PSG? ¿Qué estás construyendo? ¿Vas a agregar jugadores y dejarlos jugar o vas a construir algo? Para mí, tenemos que traer de vuelta a los mejores jóvenes jugadores franceses. Porque la mayoría de ellos son seguidores del Paris Saint-Germain. Tienen el dinero para traerlos de vuelta, ¿por qué no?", sentenció.

El Paris Saint-Germain tendrá mucho que decidir tras quedar eliminado de una nueva UEFA Champions League. El equipo tiene el billete, pero eso no le ha asegurado nada hasta ahora.