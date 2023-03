Uno de los mejores duelos de la temporada se vivirá en la UEFA Champions League, donde por los octavos de final de vuelta se enfrentan el Bayern Múnich y el PSG, en un duelo que bien pudo ser la definición por el título. Mira toda la competición en STAR+.

¿Cuándo juega Bayern Múnich vs PSG?

El partido será este miércoles 8 de marzo a las 17:00 horas de Chile, en el Allianz Arena de Múnich, Alemania.

¿En qué canal ver en vivo por TV la UEFA Champions League?

El partido será transmitido por la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Quién transmite por streaming el partido?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app STAR+.

Sin Neymar

La presión parece estar toda del lado de PSG de la fuerza. Los franceses han invertido millones y millones de euros contratando jugadores para poder conquistar la UEFA Champions League, pero este suelo siempre se les termina escapando.

En la ida ante el Bayern Múnich, los parisinos cayeron en condición de local por 1-0 y ahora están obligados a ganar en el imponente Allianz Arena. Por si esta misión no fuera lo suficientemente compleja, no contarán con Neymar. El brasileño tendrá que ser operado de un esguince de tobillo y no podrá jugar en lo que resta de temporada. Messi y Mbappé son las grandes esperanzas.

Los bávaros si bien tienen la victoria de la ida en el bolsillo, saben que el PSG tiene jugadores para dar batalla en esta llave. Claro que el buscar la victoria en los parisinos, le puede dejar espacios al Bayern Múnich para la contra. Un partido que promete emociones hasta el pitazo final. Disfruta la Champions League en STAR+.