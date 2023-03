Hace poco más de dos meses todo el planeta fue testigo de la locura que generó la Selección de Argentina tras coronarse campeona del Mundial de Qatar 2022. Una fiesta total se vivió al otro lado de la cordillera con la obtención de la tercera estrella, y eso también trajo consigo muchos regalos para Lionel Messi y compañía. Y ahora les regalaron iPhones de oro.

La Albiceleste recibió un increíble obsequio recientemente, ya que llegaron 35 iPhone 14 con fundas bañadas en oro y personalizadas por haberse coronado campeones de la Copa del Mundo de la FIFA que se jugó en Medio Oriente. Y no, no se trata de un premio oficial, y aunque se rumoreó que fue la Pulga quien los adquirió lo cierto es que no fue así.

La historia de los 35 iPhone 14 de oro para la Scaloneta

En un comienzo se pensaba que el histórico 10 argentino había abierto su billetera para gastarse un dineral en el cuantioso obsequio, pero la verdad es que eso no es cierto y todo se trata de una gran estrategia que utilizó el fabricante de estos lujosos aparatos, quien fue el que regaló los iPhone y las fundas de oro a los campeones del mundo.

"Fue un honor entregarle 35 iphones 14 de oro a Leo Messi para sus compañeros de equipo y personal como regalo por ganar la final de la copa del mundo", fue el mensaje que dejó Benjamin Lyons, dueño de la empresa Indesign Gold donde se confeccionan los artículos millonarios. Y se gastó un buen monto.

Evidentemente no fue el rosarino quien hizo el regalo, pero sí lo mencionan como una estrategia para que parezca que si fue él quien lo hizo.

"Messi es uno de nuestros clientes más leales y se puso en contacto con nosotros hace un par de meses después de la final de la Copa del Mundo. Dijo que quería un regalo especial para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Entonces, le sugerí esto y le encantó la idea", detalló Lyons, CEO de Indesign Gold.

Así, los integrantes de la Scaloneta recibieron unos increíbles teléfonos, cuya carcasa es de oro y lleva grabado el escudo de la AFA con las tres estrellas, un mensaje que dice "World Cup Champions 2022" y el nombre y número de camiseta de cada uno de los futbolistas.

Finalmente, cabe resaltar que los aparatos con la fina carcasa de oro tienen un valor de 210 mil euros, casi 181 millones de pesos chilenos.