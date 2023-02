Para nadie es sorpresa decir que Argentina es un país futbolizado. La cultura e idiosincracia del hincha trasandino es tener un lazo permanente con el club de sus amores y la selección. Durante gran parte de su historia, el nicho futbolero trasandino ha estado dividido en dos escuelas: Menottismo y Bilardismo, quienes fueron los artífices de las primeras dos Copas del Mundo para sus vitrinas.

En las últimas horas, Rodrigo De Paul, jugador que formó parte de la Albiceleste que logró la tercera Copa del Mundo, abrio el debate al otro lado de la cordillera al mencionar que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se ha convertido en la mejor generación de la historia, palabras que generaron ruído para quiénes fueron testigos de la selección campeona en 1978 y 1986 respectivamente.

"Que me perdonen, pero creo que somos la mejor selección que tuvo nuestro país. No lo digo desde un lugar desde el ego ni mucho menos, yo creo que la selección Argentina hasta muchas veces tuvo mejores jugadores que lo que conformamos esta selección, pero como equipo nosotros le ganamos a todos los campeones actuales que había, al último campeón de América, al último campeón de Europa y al último campeón del mundo, no fue fácil", señaló el mediocampista albiceleste.

Además, destacó el proceso de Lionel Scaloni al mando de Argentina, donde logró una racha de 36 partidos sin conocer la derrota, registro que se cortó en el debut mundialista de Qatar 2022 ante el seleccionado de Arabia Saudita.

"Hicimos una Eliminatoria sin perder, ganamos en Bolivia después de 15 años, ganamos en Perú después de no se cuánto, rompimos el récord que tenía la selección, creo que tenemos 36 o 35. Me parece que como equipo esta selección consiguió cosas sumamente importantes y, sin que sea algo secundario, la conexión con el público. La gente se conectó, vio que éramos hinchas que tuvimos la posibilidad de defender la camiseta"

Por último, agregó que "no es una cosa del egocentrismo sino que lo siento por todo esto: no es fácil ganarle a Brasil en el Maracaná, en Wembley al último campeón de Europa, que Francia venía a defender su Copa del Mundo, que venía de ser campeón y sabía lo que era y para muchos de nosotros era todo nuevo. Ganarlo y cómo lo hicimos, porque para mí, sacando el partido con México, fuimos ampliamente superiores a todos los rivales. Lo digo desde ese lado, no quiero que se me enoje nadie porque Argentina tiene una historia sumamente importante y rica", cerró.