Leandro Stillitano, ex ayudante técnico de Gustavo Quinteros en Colo Colo, vive un complejo presente al mando de Independiente de Avellaneda. El Rojo acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en el presente torneo de la primera división de Argentina

Ex ayudante de Gustavo Quinteros vive horas cruciales en Independiente

Gustavo Quinteros y Leandro Stillitano viven días complejos a cargo de sus clubes, el primero en Colo Colo y el otro en Independiente de Avellaneda. La ex dupla técnica del Cacique se separó en noviembre del 2022, cuando el ayudante abandonó el estadio Monumental y firmó por el equipo más ganador en la historia de la Copa Libertadores (7 títulos en su palmarés).

El hoy entrenador del Rojo vive un complejo presente debido a que su escuadra marcha en puesto 19 de 28 posibles, teniendo un registro hasta la fecha de una victoria ante Talleres por 1-0, dos empates (Vélez Sarsfield 0-0 y Banfield 0-0) y dos derrotas (Platense 1-2 y Defensa y Justicia 0-2). Además, el cuadro de Avellenada bajo su mando lidera una negativa estadística.

De los cinco duelos ya disputados en la máxima categoría del presente campeonato trasandino, Independiente de Avellaneda es el equipo que menos veces ha pateado a portería (8). Además, tan sólo ha convertido en dos ocasiones: uno de penal y otro gracias a un autogol.

Por último, en el duelo de este domingo ante Banfield (0-0), desde el minuto 14' de la primera etapa contó con un hombre más debido a la temprana expulsión Emanuel Coronel.

"La verdad es que no hicimos un buen partido, no encontramos el juego, ni los espacios que entrenamos durante la semana. No tuvimos la rebeldía para ganar el partido. Hay que seguir trabajando para encontrar el camino que nosotros queremos”, señaló Leandro Benítez, ayudante técnico de Leandro Stillitano al término del encuentro ante el Taladro.

“La única manera de salir es trabajando. Tenemos que mejorar en todas las facetas del juego. Ahora tenemos una semana larga para entrenar y tratar de revertir la imagen que dejamos hoy ante nuestra gente”, agregó.

El próximo partido de Independiente de Avellenada será ante Instituto el próximo domingo 5 de marzo en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini. De no sumar de a tres, la permanencia del ex ayudante técnico de Gustavo Quinteros en el Rojo es cada vez más compleja.